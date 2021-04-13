Курс доллара на межбанке снова поднялся до 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,98 гривен за доллар, курс в покупке до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,30 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,9600 - 27,9800 грн/доллар, евро 33,2388 - 33,2542 грн/евро, российский рубль 0,3615 - 0,3619 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,9335 гривен за 1 доллар (+0,0241 грн). При этом курс доллара на 12 апреля составляет: 27,9094 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.