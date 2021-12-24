Ситуация на валютном рынке стабилизировалась. НБУ возобновил покупку долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 20-24 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 10,00 млн долларов. НБУ не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после того, как на предыдущей неделе НБУ продал 142,50 долларов, чтобы сдержать падение гривны. В течение последней недели курс доллара практически не изменился. НБУ установил на 28 декабря курс на уровне 27,23 гривен. Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3685,70 млн долларов и продал 1271,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2414,00 млн долларов.