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Ситуация на валютном рынке стабилизировалась. НБУ возобновил покупку долларов

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 17:57
Ситуация на валютном рынке стабилизировалась. НБУ возобновил покупку долларов Фото: НБУ возобновил покупку валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 20-24 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 10,00 млн долларов. НБУ не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после того, как на предыдущей неделе НБУ продал 142,50 долларов, чтобы сдержать падение гривны.

В течение последней недели курс доллара практически не изменился. НБУ установил на 28 декабря курс на уровне 27,23 гривен.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3685,70 млн долларов и продал 1271,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2414,00 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

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