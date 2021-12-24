Ситуация на валютном рынке стабилизировалась. НБУ возобновил покупку долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 20-24 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 10,00 млн долларов. НБУ не продавал валюту на межбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после того, как на предыдущей неделе НБУ продал 142,50 долларов, чтобы сдержать падение гривны.
В течение последней недели курс доллара практически не изменился. НБУ установил на 28 декабря курс на уровне 27,23 гривен.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3685,70 млн долларов и продал 1271,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2414,00 млн долларов.
Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.