Ситуація на валютному ринку стабілізувалася. НБУ відновив покупку доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 20-24 грудня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 10,00 млн доларів. НБУ не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив покупку валюти після того, як на попередньому тижні НБУ продав 142,50 доларів, щоб стримати падіння гривні. Протягом останнього тижня курс долара практично не змінився. НБУ встановив на 28 грудня курс на рівні 27,23 гривень. Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3685,70 млн доларів і продав 1271,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2414,00 млн доларів.