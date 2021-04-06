Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

На прошлой неделе объем спроса со стороны клиентов банков преобладал над предложением иностранной валюты как на спотовом, так и на форвардном сегментах валютного рынка. НБУ продал на межбанке 50 млн долларов.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Как отметил Данилишин, в операциях банков с физическими лицами с наличной и безналичной валютой продолжало наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты, что позволило банкам купить у населения около 93 млн долларов с начала апреля.
"Кроме того, с целью предотвращения чрезмерных колебаний курса гривны Национальным банком была проведена интервенция по продаже иностранной валюты на сумму 50 млн долларов", - добавил глава Совета НБУ.
Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предполагают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позже, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.
Напомним, население Украины в марте 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 082,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 753,0 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 329,7 млн долларов.