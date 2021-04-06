Ситуація на валютному ринку: попит перевищує пропозицію

Упродовж минулого тижня обсяг попиту з боку клієнтів банків переважав пропозицію іноземної валюти як на спотовому, так і на форвардному сегментах валютного ринку . НБУ продав на міжбанку 50 млн доларів.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, натомість в операціях банків з фізичними особами з готівковою та безготівковою іноземною валютою продовжувало спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти, що дозволило банкам придбати в населення близько 93 млн доларів з початку квітня.

"Окрім того, з метою запобігання надмірним коливанням курсу гривні Національним банком було проведено інтервенцію з продажу іноземної валюти на суму 50 млн доларів", - додав голова Ради НБУ.

Відзначимо, валютний форвард (currency forward) - валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання операції з поставкою валюти за форвардним договором пізніше, ніж на другий робочий день після дня укладення договору.