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Ситуация на валютном рынке: спрос населения на доллары растет

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Украина, Среда 27 октября 2021 11:59
Ситуация на валютном рынке: спрос населения на доллары растет Фото: украинцы увеличили покупку валюты
Автор: Александр Белоус

В октябре за операциями физических лиц продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением. Так, с начала месяца чистая покупка наличной иностранной валюты населением составила 55 млн долларов, тогда как ее чистая продажа населением в безналичной форме - 18 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, на минувшей неделе обменный курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке продолжал находиться под умеренным давлением в сторону укрепления (за неделю - на 0,3%). Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банком над спросом (в среднем на 34 млн долларов в день в течение недели), главным образом за счет сегмента СПОТ.

Это сделало возможным проведение НБУ интервенций по покупке иностранной валюты, общий объем которых за неделю составил 350 млн долларов. В целом с начала октября чистая покупка Национальным банком иностранной валюты составила почти 700 млн долларов, с начала года - почти 2,2 млрд. долларов, добавил глава Совета НБУ.

Напомним, население Украины в сентябре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 380,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 386,2 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 6,0 млн долларов. Таким образом, в сентябре украинцы продолжили покупку валюты, однако значительно сократили ее по сравнению с августом (245,1 млн долларов).

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