Ситуація на валютному ринку: попит населення на долари зростає
У жовтні за операціями фізичних осіб продовжує спостерігатися переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією. Так, з початку місяця чиста купівля готівкової іноземної валюти населенням становила 55 млн доларів, тоді як її чистий продаж населенням у безготівковій формі - 18 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
Як зазначив Данилишин, на минулому тижні обмінний курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку продовжував перебувати під помірним тиском у сторону укріплення (за тиждень - на 0,3%). Цьому сприяло переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банком над попитом (в середньому на 34 млн доларів на день упродовж тижня), головним чином за рахунок сегменту СПОТ.
Це уможливило проведення НБУ інтервенцій з купівлі іноземної валюти, загальний обсяг яких за тиждень становив 350 млн доларів. Загалом з початку жовтня чиста купівля Національним банком іноземної валюти становила майже 700 млн доларів, з початку року - майже 2,2 млрд. доларів, додав голова Ради НБУ.
Нагадаємо, населення України у вересні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 380,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 386,2 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 6,0 млн доларів. Таким чином, у вересні українці продовжили покупку валюти, проте значно скоротили її в порівнянні з серпнем (245,1 млн доларів).