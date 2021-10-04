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Ситуация на валютном рынке: население за месяц сократило покупку долларов до минимума

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 10:34
Ситуация на валютном рынке: население за месяц сократило покупку долларов до минимума Фото: украинцы пополнили свои валютные резервы на всего на 6 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в сентябре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 380,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 386,2 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 6,0 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Ситуация на валютном рынке: население за месяц сократило покупку долларов до минимума

Таким образом, в сентябре украинцы продолжили покупку валюты, однако значительно сократили ее по сравнению с августом (245,1 млн долларов).

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 18 911,4 млн долларов и купило на 17 132,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 779,0 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке: население за месяц сократило покупку долларов до минимума

Напомним, население Украины в июле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2447,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2106,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 340,6 млн долларов.

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

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