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Ситуация на валютном рынке: население покупает подешевевшие доллары

Автор: Александр Белоус

На наличном рынке Украины преобладает чистый спрос на валюту со стороны населения. С начала ноября он достиг 126 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, заметен также рост спроса клиентов банков на иностранную валюту на условиях форвард, "что свидетельствует об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов".

Он напомнил, что завершение продажи иностранной валюты НЭК "Укрэнерго" и увеличению спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на межбанковском рынке обусловили ослабление обменного курса гривны к доллару на 1,8%.

Напомним, население Украины в октябре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 206,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 272,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 65,9 млн долларов.

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