Ситуація на валютному ринку: населення купує долари, які подешевшали

На готівковому ринку України переважає чистий попит на валюту з боку населення. З початку листопада він досяг 126 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

Як зазначив Данилишин, помітним є зростання попиту клієнтів банків на іноземну валюту на умовах форвард, "що свідчить про посилення девальваційних очікувань економічних суб’єктів".

Він нагадав, що завершення продажу іноземної валюти НЕК "Укренерго" та збільшення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на міжбанківському ринку обумовили послаблення обмінного курсу гривні до долара на 1,8%.