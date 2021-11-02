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Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках

Новина українською →
Украина, Вторник 02 ноября 2021 10:49
Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках Фото: украинцы пополнили свои валютные резервы на 65 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в октябре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 206,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 272,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 65,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в октябре украинцы продолжили покупку валюты, увеличив ее по сравнению с сентябрем (6,0 млн долларов).

Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов и купило на 19 404,9 млн долларов. Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.

Украинцы за последний месяц увеличили покупку долларов в банках

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

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