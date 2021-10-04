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Ситуація на валютному ринку: населення за місяць скоротило покупку доларів до мінімуму

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 10:34
Ситуація на валютному ринку: населення за місяць скоротило покупку доларів до мінімуму Фото: українці поповнили свої валютні резерви на всього на 6 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України у вересні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 380,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 386,2 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 6,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Ситуація на валютному ринку: населення за місяць скоротило покупку доларів до мінімуму

Таким чином, у вересні українці продовжили покупку валюти, проте значно скоротили її в порівнянні з серпнем (245,1 млн доларів).

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 18 911,4 млн доларів і купило на 17 132,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 779,0 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку: населення за місяць скоротило покупку доларів до мінімуму

Нагадаємо, населення України в липні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2447,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2106,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав340,6 млн доларів.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

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