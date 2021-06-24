Ситуация на валютном рынке изменилась: спрос превышает предложение

"В результате ослабления гривны к доллару США на МВРУ составило около 1%", - написал он.

Данилишин напомнил, что еще в начале прошлой недели на межбанке предложение преобладало над спросом (+113,8 млн долларов), и НБУ искупал на рынке валюту. В результате чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за прошедшую неделю составила 93,8 млн долларов.

По его данным, на наличном валютном рынке продолжает преобладать предложение иностранной валюты. С начала июня чистая продажа иностранной валюты физическими лицами составил 220 млн долларов, а с начала года - почти 1,5 млрд долларов, из которых 1,1 млрд долларов - в наличной и почти 0,4 млрд долларов - в безналичной форме.

"Курс гривны к доллару США на наличном сегменте рынка близок к своему значению на межбанковском сегменте", - отметил он.