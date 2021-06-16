Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется из-за избытка предложения долларов

Как отметил Данилишин, такое преобладание было обусловлено значительным ростом предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков (на 18,7% к предыдущей неделе), тогда как спрос на иностранную валюту - наоборот - несколько снизился (на 2,7%).

"Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствовали высокие цены на основные товары украинского экспорта - сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь, а также увеличение спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги Украины", - считает глава Совета НБУ.

Данилишин напомнил, что НБУ снова задействовал валютные интервенции, выкупив с рынка в течение прошлой недели 375 млн долларов.

Общее чистое сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года увеличилось до 655 млн долларов, что с учетом заимствований правительства в иностранной валюте позволило увеличить международные резервы НБУ до 28 млрд долларов, сообщил глава Совета НБУ.