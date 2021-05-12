Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется третью неделю подряд

В мае обменный курс гривны на межбанковском рынке продолжил укрепляться третью неделю подряд. Курс достиг 1,5-месячного максимума, на фоне увеличения предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, Национальный банк пятую неделю подряд (5-7 мая) не проводил валютных интервенций на межбанковском рынке.

По его данным, преобладание спроса на иностранную валюту над предложением по клиентским операциям в апреле составило 520 млн долларов (в том числе на условиях "форвард" - 286,5 млн долларов) и удовлетворялось главным образом за счет операций по продаже банками иностранной валюты из позиции.

Однако на наличном валютном рынке продолжает преобладать предложение иностранной валюты. Так, в апреле преобладание объемов покупки банками наличной иностранной валюты над продажей составило почти 470 млн долларов, что является наибольшим значением за месяц с 2015 года. Чистая продажа иностранной валюты населением с начала года на 11 мая составила 706 млн долларов - по операциям с наличной иностранной валютой и 264 млн долларов за безналичными операциями, рассказал глава Совета НБУ.

Данилишин также сообщил, что международные резервы Украины на 11 мая составили 27,9 млрд долларов, снизившись с начала года на 1,2 млрд долларов.