Курс доллара немного вырос после резкого падения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,49 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 33,4732 - 33,4945 грн/евро, российский рубль 0,3721 - 0,3725 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 27,6744 гривен за 1 доллар (-0,0897 грн). При этом курс доллара на 11 мая составляет 27,7641 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели курс доллара сохранит свою текущую динамику. Доллар будет торговать в диапазоне 27,70-27,90 гривен.