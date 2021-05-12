Ситуація на валютному ринку: гривня зміцнюється третій тиждень поспіль

У травні обмінний курс гривні на міжбанківському ринку продовжив зміцнюватися третій тиждень поспіль. Курс сягнув 1,5-місячного максимуму, на тлі збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, Національний банк п’ятий тиждень поспіль (5-7 травня) не проводив валютних інтервенцій на міжбанківському ринку.

За його даними, переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією за клієнтськими операціями у квітні становило 520 млн доларів (у тому числі на умовах "форвард" - 286,5 млн доларів) та задовольнялося головним чином за рахунок операцій з продажу банками іноземної валюти з позиції.

Однак на готівковому валютному ринку продовжує переважати пропозиція іноземної валюти. Так, у квітні переважання обсягів купівлі банками готівкової іноземної валюти над продажем становило майже 470 млн доларів, що є найбільшим значенням за місяць з 2015 року. Чистий продаж іноземної валюти населенням з початку року на 11 травня становив 706 млн доларів - за операціями з готівковою іноземною валютою та 264 млн доларів за безготівковими операціями, повідомив голова Ради НБУ.

Данилишин також повідомив що, міжнародні резерви України на 11 травня становили 27,9 млрд доларів, знизившись з початку року на 1,2 млрд доларів.