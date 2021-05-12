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Ситуація на валютному ринку: гривня зміцнюється третій тиждень поспіль

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Україна, Середа 12 травня 2021 13:17
Ситуація на валютному ринку: гривня зміцнюється третій тиждень поспіль Фото: ситуація на валютному ринку стабілізувалася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні обмінний курс гривні на міжбанківському ринку продовжив зміцнюватися третій тиждень поспіль. Курс сягнув 1,5-місячного максимуму, на тлі збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, Національний банк п’ятий тиждень поспіль (5-7 травня) не проводив валютних інтервенцій на міжбанківському ринку.

За його даними, переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією за клієнтськими операціями у квітні становило 520 млн доларів (у тому числі на умовах "форвард" - 286,5 млн доларів) та задовольнялося головним чином за рахунок операцій з продажу банками іноземної валюти з позиції.

Однак на готівковому валютному ринку продовжує переважати пропозиція іноземної валюти. Так, у квітні переважання обсягів купівлі банками готівкової іноземної валюти над продажем становило майже 470 млн доларів, що є найбільшим значенням за місяць з 2015 року. Чистий продаж іноземної валюти населенням з початку року на 11 травня становив 706 млн доларів - за операціями з готівковою іноземною валютою та 264 млн доларів за безготівковими операціями, повідомив голова Ради НБУ.

Данилишин також повідомив що, міжнародні резерви України на 11 травня становили 27,9 млрд доларів, знизившись з початку року на 1,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не купував на міжбанку валюту.

Нагадаємо, населення України у квітні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1699,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 млн доларів.

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