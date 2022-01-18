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Ситуация на валютном рынке: ежедневный спрос превышает предложение почти на 100 млн долларов

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Украина, Вторник 18 января 2022 11:30
Ситуация на валютном рынке: ежедневный спрос превышает предложение почти на 100 млн долларов Фото: население и бизнес покупают доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке обесценился за неделю на 2,2%, превысив показатель 28 гривен за 1 доллар и достиг максимума за год. Чистый спрос на валюту на прошлой неделе в среднем в день превышал 88 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, с целью сглаживания чрезмерных колебаний НБУ на прошлой неделе продал иностранной валюты на сумму 331 млн долларов, что в 3,3 раза больше, чем за предыдущую неделю.

"Характерно, что в отличие от предыдущих эпизодов преобладания спроса иностранной валюты над предложением на межбанке, в течение прошлой недели банки преимущественно покупали валюту в позицию", - добавил он.

По его данным, по операциям физических лиц, как на наличном, так и безналичном валютном рынке, также наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту. Рост чистой покупки иностранной валюты физическими лицами на прошлой неделе компенсировал ее чистую продажу в первую неделю нового года. С начала года чистая покупка населением иностранной валюты составляла 7 млн долларов в наличной форме и 19 млн долларов - в безналичной.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 330,70 млн долларов. При этом НБУ не покупал валюту.

На открытии межбанка 18 января курс доллара достиг максимума за последний год - 28,40 гривен за доллар.

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