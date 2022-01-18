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Ситуація на валютному ринку: щоденний попит перевищує пропозицію майже на 100 млн доларів

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 11:30
Ситуація на валютному ринку: щоденний попит перевищує пропозицію майже на 100 млн доларів Фото: населення та бізнес купують долари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку знецінився за тиждень на 2,2%, перевищивши показник 28 гривень за 1 долар та досяг максимуму за рік. Чистий попит на валюту минулого тижня в середньому на день перевищував 88 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, з метою згладжування надмірних коливань НБУ минулого тижня продав іноземної валюти на суму 331 млн доларів, що у 3,3 рази більше, ніж за попередній тиждень.

"Характерно, що на відміну від попередніх епізодів переважання попиту іноземної валюти над пропозицією на міжбанку, упродовж минулого тижня банки переважно купували валюту в позицію", - додав він.

За його даними, за операціями фізичних осіб, як на готівковому, так і безготівковому валютному ринку, також спостерігається переважання попиту на іноземну валюту. Зростання чистої купівлі іноземної валюти фізичними особами минулого тижня компенсувало її чистий продаж у перший тиждень нового року. З початку року чиста купівля населенням іноземної валюти становила 7 млн доларів у готівковій формі та 19 млн доларів - у безготівковій.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 330,70 млн доларів. При цьому НБУ не купував валюту.

На відкритті міжбанку 18 січня курс долара сягнув максимуму за останній рік - 28,40 гривень за долар.

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