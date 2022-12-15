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Ситуація ускладнюється негодою. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни

Фото: дефіцит ускладнюється негодою. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні й надалі зберігається значний дефіцит електроенергії, а ситуація загалом ускладнюється погодними умовами: снігом, обледенінням та сильними поривами вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових", - пише пресслужба.

Зазначається, що попри ліміти добового споживання електроенергії, деякі з областей вже встигли їх перевищити та перейти на аварійні відключення.

"Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють над відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання", - додає "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка, обмеження в енергопостачанні знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були заживлені.

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