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Ситуация усугубляется непогодой. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны

Фото: дефицит осложняется непогодой. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине продолжает сохраняться значительный дефицит электроэнергии, а ситуация в целом осложняется погодными условиями: снегом, обледенением и сильными порывами ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что, несмотря на лимиты суточного потребления электроэнергии, некоторые из областей уже успели их превысить и перейти на аварийные отключения.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", - добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко, ограничения в энергоснабжении снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках были заживлены.

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