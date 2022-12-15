ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація ускладнюється негодою. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 11:21
Ситуація ускладнюється негодою. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни Фото: дефіцит ускладнюється негодою. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні й надалі зберігається значний дефіцит електроенергії, а ситуація загалом ускладнюється погодними умовами: снігом, обледенінням та сильними поривами вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових", - пише пресслужба.

Зазначається, що попри ліміти добового споживання електроенергії, деякі з областей вже встигли їх перевищити та перейти на аварійні відключення.

"Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють над відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання", - додає "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка, обмеження в енергопостачанні знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були заживлені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Війна в Україні
NEWS
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни