Ситуация усугубляется непогодой. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны

В Украине продолжает сохраняться значительный дефицит электроэнергии, а ситуация в целом осложняется погодными условиями: снегом, обледенением и сильными порывами ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что, несмотря на лимиты суточного потребления электроэнергии, некоторые из областей уже успели их превысить и перейти на аварийные отключения.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", - добавляет "Укрэнерго".