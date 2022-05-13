Ситуация улучшается. Кулеба назвал две большие проблемы с поставками оружия Украине

Ситуация с поставками оружия в последнее время значительно улучшилась. Однако, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, остается еще две большие проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время встречи глав МИД G7 в Германии.

"Ситуация с поставками оружия значительно улучшилась, поставки гаубиц из США и некоторых европейских стран очень помогают", - сказал глава МИД.

При этом Кулеба назвал две большие проблемы в поставках оружия Украине, которые еще нужно решить. По его словам, первая - это поставки реактивных систем залпового огня MLRS. Министр добавил, что ведутся переговорами с представителями G7 о возможности выделения украинским военных этих систем.

"Второй пробел, который надо заполнить - авиация. Это стало громкой историей на протяжении последних 2,5 месяца и вопрос остается нерешенным. Но в отличие от вопроса с MLRS, я не вижу немедленного решения этой проблемы", - уточнил Кулеба.