Ситуация улучшается. Кулеба назвал две большие проблемы с поставками оружия Украине

Ситуация с поставками оружия в последнее время значительно улучшилась. Однако, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, остается еще две большие проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время встречи глав МИД G7 в Германии.
"Ситуация с поставками оружия значительно улучшилась, поставки гаубиц из США и некоторых европейских стран очень помогают", - сказал глава МИД.
При этом Кулеба назвал две большие проблемы в поставках оружия Украине, которые еще нужно решить. По его словам, первая - это поставки реактивных систем залпового огня MLRS. Министр добавил, что ведутся переговорами с представителями G7 о возможности выделения украинским военных этих систем.
"Второй пробел, который надо заполнить - авиация. Это стало громкой историей на протяжении последних 2,5 месяца и вопрос остается нерешенным. Но в отличие от вопроса с MLRS, я не вижу немедленного решения этой проблемы", - уточнил Кулеба.
Напомним, 11 мая Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине, предусматривающий поддержку на общую сумму около 40 млрд долларов, включая поставки вооружений.
Отметим, рассмотрение нового пакета помощи Украине затормозилось в Сенате США из-за внесенной сенатором Рэндом Полом поправки.
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