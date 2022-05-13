Ситуація поліпшується. Кулеба назвав дві великі проблеми з поставками зброї Україні

Ситуація з постачання зброї останнім часом значно покращилася. Однак, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, залишається ще дві великі проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час зустрічі глав МЗС G7 в Німеччині.

"Ситуація з постачанням зброї значно покращилася, постачання гаубиць з США і деяких європейських країн дуже допомагають", - сказав глава МЗС.

При цьому Кулеба назвав дві великі проблеми в постачанні зброї Україні, які ще потрібно вирішити. За його словами, перша - це постачання реактивних систем залпового вогню MLRS. Міністр додав, що ведуться переговорами з представниками G7 про можливість виділення українським військових цих систем.

"Другий пробіл, який треба заповнити - авіація. Це стало гучною історією протягом останніх 2,5 місяця і питання залишається невирішеним. Але на відміну від питання з MLRS, я не бачу негайного розв'язання цієї проблеми", - уточнив Кулеба.