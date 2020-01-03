Ситуация на участках разведение сил на Донбассе стабильная, - штаб

На Донбассе 3 января ситуация на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины. Об этом сообщает РБК-Украпрес-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведение №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина".

Напомним, что в начале текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

РБК-Украина, на Донбассе 2 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.