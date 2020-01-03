На Донбассе сутки прошли без потерь

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток:

вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Николаевки - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Два обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

рядом с Орехово - из подствольного гранатомета;

в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, 1 января боевики трижды открывали огонь по украинским позициям, в результате чего дин военнослужащий получил ранения.

Кроме того, на участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками возле блокпоста. Технику повесили на электроопоре.