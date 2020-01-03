Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб

На Донбасі 3 січня ситуація на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші. Про це повідомляє РБК-Украпрес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша".

Нагадаємо, що початку поточної доби збройні формування Російської Федерації бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна, на Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.