Ситуація у Сумській області загострилася: росіяни захопили кілька сіл

Російські війська захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області. Збройні сили тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Він зазначив, що на сьогоднішній день на території Сумської області, противник контролює населені пункти Новеньке і Басівка Юнаківської громади та Веселівка і Журавка Хотінської громади. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає.
"Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади", - зазначив Григоров.
Керівник ОВА додав, що Сили оборони України та всі складові Сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень.
"Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", - додав він.
За останні кілька днів низка ЗМІ повідомили про початок наступу армії РФ на Сумську область, зокрема, повідомлялося про прорив росіян до села Юнаківка. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її "фейком".
Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, російські війська не мають достатньо сил для масштабного наступу на Сумську область.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) не виключають, що російський диктатор Володимир Путін має намір захопити місто Суми і частину Сумської області для створення "буферної зони" на україно-російському кордоні.
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