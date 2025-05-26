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Ситуация в Сумской области обострилась: россияне захватили несколько сел

Фото: Вооруженные силы не позволяют врагу продвигаться вглубь Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские войска захватили несколько приграничных сел в Сумской области. Вооруженные силы держат оборону и не позволяют врагу продвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Он отметил, что на сегодняшний день на территории Сумской области, противник контролирует населенные пункты Новенькое и Басовка Юнаковской громады и Веселовка и Журавка Хотинской громады. Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.

"Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", - отметил Григоров.

Руководитель ОВА добавил, что Силы обороны Украины и все составляющие Сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения.

"Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", - добавил он.

Наступление россиян на Сумскую область

За последние несколько дней ряд СМИ сообщили о начале наступления армии РФ на Сумскую область, в частности, сообщалось о прорыве россиян к селу Юнаковка. Однако в ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее "фейком".

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, российские войска не имеют достаточно сил для масштабного наступления на Сумскую область.

В американском Институте изучения войны (ISW) не исключают, что российский диктатор Владимир Путин намерен захватить город Сумы и часть Сумской области для создания "буферной зоны" на украино-российской границе.

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