Ситуація стає ще жорсткішою. РФ збільшує наступальні дії на фронті, - Зеленський
На фронті фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів, а на сході України ситуація стає ще жорсткішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни", - йдеться у повідомленні.
Зеленський зазначив, що ситуація стає ще жорсткішою. Він подякував всім воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість.
"Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії", - додав глава держави.
Зеленський додав, що українці мають бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок - особливо стійкими.
Нагадаємо, що росіяни не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників на сході, незважаючи на великі втрати.
Раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 1 лютого, вдарили по трьох районах дислокації російських окупантів.
Також ми писали, що українські військові атакували росіян за допомогою дронів. У мережі показали відео.
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