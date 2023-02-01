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Ситуація стає ще жорсткішою. РФ збільшує наступальні дії на фронті, - Зеленський

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Україна, Середа 01 лютого 2023 23:10
Ситуація стає ще жорсткішою. РФ збільшує наступальні дії на фронті, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На фронті фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів, а на сході України ситуація стає ще жорсткішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Звичайно, сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що ситуація стає ще жорсткішою. Він подякував всім воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість.

"Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії", - додав глава держави.

Зеленський додав, що українці мають бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок - особливо стійкими.

Нагадаємо, що росіяни не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників на сході, незважаючи на великі втрати.

Раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 1 лютого, вдарили по трьох районах дислокації російських окупантів.

Також ми писали, що українські військові атакували росіян за допомогою дронів. У мережі показали відео.

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