Ситуация ужесточается. РФ увеличивает наступательные действия на фронте, - Зеленский
На фронте фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов, а на востоке Украины ситуация ужесточается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Конечно, сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что ситуация ужесточается. Он поблагодарил всех готовых к этому воинов, которые демонстрируют нужную Украине устойчивость.
"Мы стойко прошли все это время – с февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России", - добавил глава государства.
Зеленский добавил, что украинцы должны быть в таких условиях особенно объединены, особенно сосредоточены на государственных интересах и как следствие - особенно устойчивы.
Напомним, что россияне не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников на востоке, несмотря на большие потери.
Ранее стало известно, что украинские военные сегодня, 1 февраля, ударили по трем районам дислокации российских оккупантов.
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