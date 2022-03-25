Ситуація стабілізована. ЗСУ у Київській області переходять у контрнаступ, - Данілов
Українські військові почали переходити у контрнаступ в деяких напрямках. Вже є звільнені населені пункти у Київській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Ви знаєте, ситуація завдяки нашим військовим, вона стабілізувалася. На сьогоднішній у деяких напрямках ми переходимо у контрнаступ. Причому цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо і є на сьогоднішній день звільнені населені пункти на території Київської області. Є на сьогоднішній день чітке розуміння, що відбувається в Харківській області", - заявив Данілов.
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