Ситуація стабілізована. ЗСУ у Київській області переходять у контрнаступ, - Данілов

Українські військові почали переходити у контрнаступ в деяких напрямках. Вже є звільнені населені пункти у Київській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.

" Ви знаєте, ситуація завдяки нашим військовим, вона стабілізувалася. На сьогоднішній у деяких напрямках ми переходимо у контрнаступ. Причому цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо і є на сьогоднішній день звільнені населені пункти на території Київської області. Є на сьогоднішній день чітке розуміння, що відбувається в Харківській області", - заявив Данілов.