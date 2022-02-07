"Ситуация слишком сложная": в Кремле озвучили ожидания от встречи Путина и Макрона

В Кремле озвучили ожидания от встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина 7 февраля. Говорят, что не ожидают каких-то "решительных переломов".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

В Кремле не ожидают каких-то решительных переломов после одной встречи Путина и Макрона. По словам Пескова, ситуация слишком сложна.

При этом он сообщил, что на сегодняшних переговорах двух лидеров будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и "гарантии безопасности".

Отметим, после встречи с Путиным Макрон приедет в Украину - 8 февраля. В Киеве он встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.