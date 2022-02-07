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Российская агрессия может ускорить вступление Украины в НАТО, - Литва

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 февраля 2022 11:39
Российская агрессия может ускорить вступление Украины в НАТО, - Литва Фото: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен (twitter.com/vcmilyte)
Автор: Анастасия Рокитна

В Литве рассказали, что может ускорить членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Российская агрессия может этому способствовать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен в интервью "ТСН".

По ее словам, никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. Спикер Сейма Литвы отметила, что обещание НАТО 2008 года (на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами НАТО, - ред.) Украине остается в силе.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанием Российской Федерации эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", - отметила она.

Напомним, Столтенберг ответил президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину на расширение НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия не имеет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО.

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