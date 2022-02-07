"Ситуація занадто складна": у Кремлі озвучили очікування від зустрічі Путіна і Макрона

У Кремлі озвучили очікування від зустрічі президентів Франції і Росії Еммануеля Макрона і Володимира Путіна 7 лютого. Кажуть, що не очікують якихось "рішучих переломів".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

У Кремлі не очікують якихось рішучих переломів після однієї зустрічі Путіна і Макрона. За словами Пєскова, ситуація занадто складна.

При цьому він повідомив, що на сьогоднішніх переговорах двох лідерів будуть домінувати теми напруженості в Європі через ситуацію навколо України і "гарантії безпеки".

Зазначимо, після зустрічі з Путіним Макрон приїде в Україну - 8 лютого. У Києві він зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.