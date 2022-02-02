У России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО, - Пентагон

Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО. Любое решение о членстве в Альянсе касается конкретного государства и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Отмечается, что решение Украины присоединиться к НАТО - это дело исключительно 30-ти государств-членов Альянса и Украины - и "должно зависеть от Украины, с кем она себя ассоциирует".

Кирби отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

"Это не тот случай, когда Путин (президент РФ - ред,) имеет право вето. Это так не работает", - заявил он.