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У России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Среда 02 февраля 2022 02:36
У России нет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО. Любое решение о членстве в Альянсе касается конкретного государства и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Отмечается, что решение Украины присоединиться к НАТО - это дело исключительно 30-ти государств-членов Альянса и Украины - и "должно зависеть от Украины, с кем она себя ассоциирует".

Кирби отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

"Это не тот случай, когда Путин (президент РФ - ред,) имеет право вето. Это так не работает", - заявил он.

Ранее Путин заявил, что вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.

Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности.

Добавим, что ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.

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