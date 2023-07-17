UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація складна. Окупанти продовжують мінувати ЗАЕС, - "Енергоатом"

Фото: Окупанти продовжують мінувати ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Енергоатом" регулярно отримує повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції російськими окупантами. Ситуація на АЕС залишається складною.

Про це заявив президент "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" в Telegram.

"Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію", - заявив він.

Котін додав, що наразі радіаційний стан на майданчику ЗАЕС здійснюється завдяки датчикам радіаційного моніторингу, розташованим за 5 км від станції, на правому березі Дніпра.

Президент "Енергоатому" наголосив, що на ЗАЕС також перебувають інспектори МАГАТЕ, інформація яких допомагає розуміти, що відбувається на об’єкті. При цьому, російські загарбники не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

"Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу", - додав Котін.

Загроза теракту на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіоактивних речовин. В ГУР також заявляли про додаткове мінування загарбниками басейна охолоджувача енергоблоків.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Водночас, в МАГАТЕ заявляють, що поки не знайшли вибухівки на станції, однак їх не допустили до огляду всієї території ЗАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСЭнергоатомВійна Росії проти України