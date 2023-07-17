Ситуация сложная. Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС, - "Энергоатом"

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию", - заявил он.

Котин добавил, что сейчас радиационное состояние на площадке ЗАЭС осуществляется благодаря датчикам радиационного мониторинга, расположенным в 5 км от станции, на правом берегу Днепра.

Президент "Энергоатома" отметил, что на ЗАЭС также находятся инспекторы МАГАТЭ, информация которых помогает понимать, что происходит на объекте. При этом, российские захватчики не допускают представителей агентства ко всем зонам, которые необходимо осмотреть.

"Несмотря на деградацию оборудования мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы восстановить ее полноценную работу", - добавил Котин.

Угроза теракта в ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ. В ГУР также заявляли о дополнительном минировании захватчиками бассейна охладителя энергоблоков.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. В то же время, в МАГАТЭ заявляют, что пока не нашли взрывчатки на станции, однако их не допустили к осмотру всей территории ЗАЭС.

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