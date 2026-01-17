Ситуація щоденно загострюється: у ДШВ розповіли про бої в районі Дронівки

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
"Для захоплення цього населеного пункту Росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві", - повідомили у бригаді.
Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.
Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій української бригади.
Водночас завдяки злагодженим діям українських десантників вдається стримувати спроби ворога просуватися.
Нещодавно десантники 81 окремої аеромобільної бригади захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки.
У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ситуація в Дронівці у Донецькій області залишається напруженою, адже російські загарбники намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі.
Як пояснили військові, кінцевою метою армії РФ є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного.
Також повідомлялося, що піхотні групи росіян намагаються інфільтруватися в селище Дронівка та обійти позиції ЗСУ по дорозі Сіверськ-Закітне. Російські війська також активно тиснуть у напрямку Ямполя.
Раніше військові розповідали, що противник намагався переправити особовий склад через річку в районі Дронівки, Платонівки та Закітного, зокрема зі сторони Ямполя, використовуючи моторизовані гумові човни.
Метою операції було закріплення на прибережній смузі для розміщення артилерії та БПЛА, а також встановлення контролю над логістичними маршрутами. Проте українські захисники знищили ворожий десант та показали кадри бойові роботи.