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Ситуация на рынке: предложение валюты снизилось из-за военной эскалации

Автор: Александр Белоус

Предложение валюты на межбанковском рынке со стороны клиентов банков на прошлой неделе снизилось на 9,7% (с 302 млн в 273 млн долларов в среднем за день). Это происходило на фоне сообщений об эскалации военных действий на востоке Украины.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке обесценился за неделю на 0,3% и остается близким к уровню 28 гривен за 1 доллар.

"С учетом того, что спрос клиентов банков на иностранную валюту на межбанковском рынке снизился лишь на 2% за неделю, его доминирование над предложением иностранной валюты усилилось, что привело к увеличению чистой продажи иностранной валюты из позиции банков", - отметил он.

В то же время, как сообщил Данилишин, на наличном валютном рынке продолжает преобладать предложение иностранной валюты. Чистая покупка наличной иностранной валюты банками у физических лиц с начала апреля составила 267 млн долларов (с начала года - 472 млн долларов), что позволяет поддерживать высокий уровень валютной ликвидности банков и компенсировать сокращение их валютной позиции из-за операций на межбанковском рынке.

"Национальный банк на прошлой неделе не принимал участия в операциях на валютном рынке, однако продолжает осуществлять мониторинг ситуации на рынке и проводить интервенции в случае необходимости сбалансирования спроса и предложения на иностранную валюту", - добавил Данилишин.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупки валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.

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