Ситуація на ринку: пропозиція валюти знизилася через військову ескалацію

Як зазначив Данилишин, обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку знецінився за тиждень на 0,3% та залишається близьким до рівня 28 гривень за 1 долар.

"З урахуванням того, що попит клієнтів банків на іноземну валюту на міжбанківському ринку знизився лише на 2% за тиждень, його домінування над пропозицією іноземної валюти посилилося, що обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти з позиції банків", - зазначив він.

Водночас, як повідомив Данилишин, на готівковому валютному ринку продовжує переважати пропозиція іноземної валюти. Чиста купівля готівкової іноземної валюти банками у фізичних осіб з початку квітня становила 267 млн доларів (з початку року - 472 млн доларів), що дозволяє підтримувати високий рівень валютної ліквідності банків та компенсувати скорочення їх валютної позиції через операції на міжбанківському ринку.

"Національний банк минулого тижня не приймав участі в операціях на валютному ринку, проте продовжує здійснювати моніторинг ситуації на ринку та здійснюватиме інтервенції у разі необхідності збалансування попиту та пропозиції на іноземну валюту", - додав Данилишин.