Ситуація на ринку праці значно покращилася: НБУ назвав основні причини

Швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції призвело до скорочення рівня безробіття в Україні. У деяких сферах вакансій більше за резюме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2024 року).

"Ця стійка тенденція, яку з другого півріччя минулого року відображають опитування домогосподарств, стала причиною уточнення оцінок НБУ рівня безробіття в минулому році (до 18,2%), а також поліпшення прогнозу", - йдеться у звіті.

НБУ очікує, що рівень безробіття зменшиться до 14,2% у 2024 році та 10-12% у 2025–2026 роках.

"Однак він все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне за регіонами та галузями відновлення, а відтак - посилення невідповідності потреб працедавців і навичок працівників", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, це зумовлює збереження значної структурної складової безробіття, що стримуватиме зниження його рівня на прогнозному горизонті. Визначальним чинником складного стану ринку праці стане повільне повернення мігрантів в Україну через їх адаптацію до життя за кордоном та відновлення трудової міграції.

Покращення ситуації на ринку праці

НБУ відзначає стрімке нарощування кількості вакансій на сайтах пошуку роботи у 2024 році. Водночас кількість резюме надалі зменшувалася. Пропозицію робочої сили обмежують подальша міграція за кордон, мобілізація, повільна адаптація ВПО на нових місцях проживання та посилення диспропорцій на ринку праці.

У результаті кількість кандидатів на одне робоче місце на початку квітня 2024 року була нижчою за рівень до повномасштабного вторгнення. У низці професій (у сфері логістики, робочих спеціальностей, роздрібної торгівлі та діяльності готелів та ресторанів) цей показник уже нижчий за одиницю, що свідчить про суттєвий дефіцит кадрів. Навіть у тих видах діяльності, де попит лишається пригніченим, зокрема освіта, дизайн, ІТ, мистецтво і культура, показники є суттєво нижчими за рівні квітня минулого року.