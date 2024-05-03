Ситуация на рынке труда значительно улучшилась: НБУ назвал основные причины

Быстрый рост спроса на работников в условиях ограниченного предложения привел к сокращению уровня безработицы в Украине. В некоторых сферах вакансий больше, чем резюме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2024 года).

"Эта устойчивая тенденция, которую со второго полугодия прошлого года отражают опросы домохозяйств, стала причиной уточнения оценок НБУ уровня безработицы в прошлом году (до 18,2%), а также улучшения прогноза", – говорится в отчете.

НБУ ожидает, что уровень безработицы снизится до 14,2% в 2024 году и 10-12% в 2025-2026 годах.

"Однако он все еще будет превышать показатели до полномасштабного вторжения из-за изменений в структуре экономики, внешней и внутренней миграции, неравномерного по регионам и отраслям восстановления, а затем - усиления несоответствия потребностей работодателей и навыков работников", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, это приводит к сохранению значительной структурной составляющей безработицы, что будет сдерживать снижение его уровня на прогнозном горизонте. Определяющим фактором сложного состояния рынка труда станет медленный возврат мигрантов в Украину из-за их адаптации к жизни за границей и возобновления трудовой миграции.

Улучшение ситуации на рынке труда

НБУ отмечает быстрое наращивание количества вакансий на сайтах поиска работы в 2024 году. В то же время количество резюме в дальнейшем уменьшалось. Предложение рабочей силы ограничивают дальнейшая миграция за границу, мобилизация, медленная адаптация ВПЛ на новых местах проживания и усиление диспропорций на рынке труда.

В результате количество кандидатов на одно рабочее место в начале апреля 2024 года было ниже уровня до полномасштабного вторжения. В ряде профессий (в сфере логистики, рабочих специальностей, розничной торговли и деятельности гостиниц и ресторанов) этот показатель уже ниже единицы, что свидетельствует о существенном дефиците кадров. Даже в тех видах деятельности, где спрос остается подавленным, в частности образование, дизайн, ИТ, искусство и культура, показатели существенно ниже уровня апреля прошлого года.