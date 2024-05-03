Ситуация на рынке труда значительно улучшилась: НБУ назвал основные причины
Быстрый рост спроса на работников в условиях ограниченного предложения привел к сокращению уровня безработицы в Украине. В некоторых сферах вакансий больше, чем резюме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2024 года).
"Эта устойчивая тенденция, которую со второго полугодия прошлого года отражают опросы домохозяйств, стала причиной уточнения оценок НБУ уровня безработицы в прошлом году (до 18,2%), а также улучшения прогноза", – говорится в отчете.
НБУ ожидает, что уровень безработицы снизится до 14,2% в 2024 году и 10-12% в 2025-2026 годах.
"Однако он все еще будет превышать показатели до полномасштабного вторжения из-за изменений в структуре экономики, внешней и внутренней миграции, неравномерного по регионам и отраслям восстановления, а затем - усиления несоответствия потребностей работодателей и навыков работников", - говорится в обзоре.
По данным НБУ, это приводит к сохранению значительной структурной составляющей безработицы, что будет сдерживать снижение его уровня на прогнозном горизонте. Определяющим фактором сложного состояния рынка труда станет медленный возврат мигрантов в Украину из-за их адаптации к жизни за границей и возобновления трудовой миграции.
Улучшение ситуации на рынке труда
НБУ отмечает быстрое наращивание количества вакансий на сайтах поиска работы в 2024 году. В то же время количество резюме в дальнейшем уменьшалось. Предложение рабочей силы ограничивают дальнейшая миграция за границу, мобилизация, медленная адаптация ВПЛ на новых местах проживания и усиление диспропорций на рынке труда.
В результате количество кандидатов на одно рабочее место в начале апреля 2024 года было ниже уровня до полномасштабного вторжения. В ряде профессий (в сфере логистики, рабочих специальностей, розничной торговли и деятельности гостиниц и ресторанов) этот показатель уже ниже единицы, что свидетельствует о существенном дефиците кадров. Даже в тех видах деятельности, где спрос остается подавленным, в частности образование, дизайн, ИТ, искусство и культура, показатели существенно ниже уровня апреля прошлого года.
Напомним, по прогнозу НБУ, работодатели из-за конкуренции вынуждены повышать зарплату, то реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.
В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной (с учетом инфляции) – на 8,1%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, реальная – на 6,5%.