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Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні досягла довоєнного рівня

Україна, Неділя 07 січня 2024 11:20
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Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні досягла довоєнного рівня Фото: кількість нових вакансій в Україні наприкінці 2023 року досягла довоєнного рівня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пошук роботи та пошук працівників з боку бізнесу в Україні послабилися у грудні 2023 року. Це типова ситуація для кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2024 року).

Як зазначається в огляді, наприкінці року кількість нових вакансій практично досягла рівня грудня 2021 року.

Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні досягла довоєнного рівня

Водночас кількість резюме залишалася значно нижчою за показники 2021 року.

Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні досягла довоєнного рівня

"Зберігалися й значні диспропорції на ринку праці як за регіонами, так і за професійними групами, з вищим попитом на працівників у торгівлі та медицині. Підприємства, згідно опитувань, надалі зазначали тиск з боку нестачі кваліфікованої робочої сили", - йдеться в огляді НБУ.

Зарплати в Україні

Нагадаємо, реальні зарплати українців зростають три квартали поспіль. За даними Держстату, середня зарплата в ІІІ кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривень, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%. У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.

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