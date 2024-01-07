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Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине достигло довоенного уровня

Украина, Воскресенье 07 января 2024 11:20
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Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине достигло довоенного уровня Фото: количество новых вакансий в Украине в конце 2023 года достигло довоенного уровня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Поиск работы и поиск работников бизнеса в Украине ослабли в декабре 2023 года. Это обычная ситуация для конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (январь 2024 года).

Как отмечается в обзоре, в конце года количество новых вакансий практически достигло уровня декабря 2021 года.

Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине достигло довоенного уровня

В то же время количество резюме оставалось значительно ниже показателей 2021 года.

Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине достигло довоенного уровня

"Сохранялись и значительные диспропорции на рынке труда как по регионам, так и по профессиональным группам, с более высоким спросом на работников в торговле и медицине. Предприятия, согласно опросам, в дальнейшем отмечали давление со стороны недостатка квалифицированной рабочей силы", - говорится в обзоре НБУ.

Зарплаты в Украине

Напомним, реальные зарплаты украинцев растут три квартала подряд. По данным Госстата, средняя зарплата в ІІІ квартале 2023 составила 17 937,3 гривен, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%. В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной - на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная - на 6,2%.

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