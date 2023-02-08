Ситуація покращується. До кінця доби в Одеській області скоротять тривалість обмежень

В Одеській області поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Вже до кінця доби в регіоні скоротять тривалість обмежень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
Ремонтним бригадам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії в Одеській області, що допоможе покращити енергоживлення регіону.
"Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися вже 10 лютого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.