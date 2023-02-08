ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація покращується. До кінця доби в Одеській області скоротять тривалість обмежень

Новость на русском →
Середа 08 лютого 2023 18:09
Ситуація покращується. До кінця доби в Одеській області скоротять тривалість обмежень Фото: до кінця доби в Одеській області скоротять тривалість обмежень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Вже до кінця доби в регіоні скоротять тривалість обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Ремонтним бригадам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії в Одеській області, що допоможе покращити енергоживлення регіону.

"Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися вже 10 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Укренерго
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"