Ситуація покращується. До кінця доби в Одеській області скоротять тривалість обмежень

Фото: до кінця доби в Одеській області скоротять тривалість обмежень (Getty Images)

В Одеській області поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Вже до кінця доби в регіоні скоротять тривалість обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Ремонтним бригадам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії в Одеській області, що допоможе покращити енергоживлення регіону. "Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області", - пише пресслужба.