Ситуация улучшается. К концу суток в Одесской области сократят продолжительность ограничений
В Одесской области постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Уже к концу суток в регионе сократят продолжительность ограничений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Ремонтным бригадам удалось подать дополнительный объем электроэнергии в Одесской области, что поможет улучшить энергопитание региона.
"Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", - пишет пресс-служба.
.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться уже 10 февраля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.