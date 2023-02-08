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Ситуация улучшается. К концу суток в Одесской области сократят продолжительность ограничений

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Среда 08 февраля 2023 18:09
Ситуация улучшается. К концу суток в Одесской области сократят продолжительность ограничений Фото: до конца суток в Одесской области сократят продолжительность ограничений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Уже к концу суток в регионе сократят продолжительность ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Ремонтным бригадам удалось подать дополнительный объем электроэнергии в Одесской области, что поможет улучшить энергопитание региона.

"Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", - пишет пресс-служба.

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Напомним, РБК-Украина писало о том, что ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться уже 10 февраля.

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