Ситуация улучшается. К концу суток в Одесской области сократят продолжительность ограничений

В Одесской области постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Уже к концу суток в регионе сократят продолжительность ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", - пишет пресс-служба.

Ремонтным бригадам удалось подать дополнительный объем электроэнергии в Одесской области, что поможет улучшить энергопитание региона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться уже 10 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.