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Ситуация с паводками на западе Украины стабилизируется до конца недели

Новости » Общество     24.06.2020 - 16:49
Ситуация с паводками на западе Украины стабилизируется до конца недели
Фото: наводнения на западе Украины (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Во всех регионах осадки постепенно прекращаются

Синоптики ожидают, что ситуация с паводками в западных областях Украины должна стабилизироваться до конца недели. При этом существует угроза повышения уровня воды в реке Днестр.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Соответствующий прогноз сделали представители Укргидрометцентра во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются. Тем не менее, еще возможно существенное повышение воды в водоемах региона, в частности в реке Днестр", - говорится в сообщении.

Отметим, в западных областях Украины на протяжении нескольких дней наблюдаются масштабные подтопления из-за непогоды. 23 июня ГСЧС объявила красный уровень опасности в Ивано-Франковской области и на Буковине. Жертвами стихии стали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области произошел перелив через дамбу на реке Днестр, из-за чего отселяют более 250 человек.

Также сообщалось, что в Закарпатской области оценили ущерб от наводнения в 125 миллионов гривен.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Гидрометцентрпаводокнаводнение
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